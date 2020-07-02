بقيادة الفرعون «محمد صلاح» .. ليفربول يواجه مانشستر سيتي

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، والتي ستقام بعد قليل على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي. ويقود النجم المصري محمد صلاح، هجوم الريدز ويعاونه ساديو ماني وروبرتو فيرمينيو، وخلفهم فابينيو وهيندرسون وفينالدوم. ويبدأ المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب، المباراة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: أرنولد – جوميز – فان دايك – روبرتسون. خط الوسط: فابينيو – هندرسون – فاينالدوم. خط الهجوم: ماني – فيرمينو – صلاح.

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