مدرب المقاولون السابق: صلاح كان يميل للانتقال للأهلي أكثر من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد عودة المدير الفني السابق للمقاولون العرب، أن محمد صلاح جناح المنتخب المصري كان يميل للانتقال للأهلي أكثر من الزمالك، فيما أوضح أن رغبة لاعب ليفربول الحالي الأولى كانت الاحتراف في أوروبا.

وقال عودة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "محمد صلاح كان يتطور كل يوم في التدريبات، ويجتهد من أجل تقديم أفضل ما لديه، وظل موسم كامل يتدرب مع الفريق الأول قبل المشاركة مع الفريق."

وتحدث عن اهتمامات لاعب ليفربول في بداياته مع الفريق: "صلاح عندما أتت له العروض، كان يميل للانتقال للأهلي أكثر من الزمالك، غير أن تفكيره الأول في هذا التوقيت كان الاحتراف في أوروبا."

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أما عن انتماء اللاعب التشجيعي في مصر، فقد قال: "هو يقول أنه يشجع الإسماعيلي، لكن ما لاحظته أثناء تواجدي معه أنه يميل للأهلي، وفي نفس الوقت محمد العقباوي قال أنه كان يشجع الزمالك."

ولعب محمد صلاح في سن صغيرة مع المقاولون العرب، قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية في صيف 2012، حيث انضم إلى بازل السويسري.

ونال محمد صلاح اهتمام الأهلي والزمالك في نفس التوقيت غير أنه بعد ذلك حصل على عرض من بازل السويسري وقرر خوض أول تجاربه الأوروبي آنذاك.