مباشر.. قمة بريميرليج.. مانشستر سيتي 2-0 ليفربول.. ضربة ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في قمة الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي.

واستطاع ليفربول أن يحسم لقب الدوري الإنجليزي بصورة رسمية قبل سبع جولات من نهاية المسابقة حيث تفوق "الريدز" في الجولة السابقة على كريستال بالاس بنتيجة (4-0)، في المقابل تلقى مانشستر سيتي خسارة من تشيلسي بنتيجة (2-1).

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 86 نقطة، في المقابل يأتي مانشستر سيتي في الترتيب الثاني برصيد 63 نقطة.

وتكون تشكيل ليفربول من: أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، جو جومز، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون، فابينيو، جوردان هندرسون، فينالدوم، ساديو ماني، محمد صلاح، فيرمينو.

وتكون تشكيل مانشستر سيتي من: إيدرسون، كايل وواكر، إيريك جارسيا، إيمريك لابورت، بنجامين ميندي، رودريجو، جوندوجان، دي بروين، فيل فودين، جابريل جيسوس، رحيم ستيرلينج.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الرابعة من بداية المباراة كاد صلاح أن يفتتح أهداف المباراة بتسديدة قوية لكن إدريسون يبعدها تعود الكرة إلى البرازيلي فيرمينو لكن يسدد كرة ضعيفة.

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الدقيقة 19 عاد من جديد صلاح لكي يضرب سيتي لكن تسديدة "مومو" القوية ترتطم في القائم الأيسر لتحرم "الريدز" من الهدف الأول.

وفي الدقيقة 24 احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعد عرقلة ستيرلينج على يد جو جوميز.

واستطاع كيفين دي بروين أن يسجل هدف مانشستر سيتي الأول من ضربة جزاء ليسددها يمين أليسون لتصبح النتيجة (1-0) لصالح أصحاب الأرض.

السيتي واصل ضغطه على ليفربول وهذه المرة بكرة عن طريق تسديدة من جابريل خيسوس لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 34 استطاع رحيم ستيرلينج أن يسجل هدف مانشستر سيتي بعد مراوغته جو جوميز ليعزز النتيجة لصالح أصحاب الأرض وتصبح النتيجة (2-0).

وفي الدقيقة 44 من زمن أحداث الشوط الأول سجل فيل فودين هدف السيتي الثالث بتمريرة من دي بروين ليسجل اللاعب الشاب وتصبح النتيجة (3-0).

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