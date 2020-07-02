مصدر لمصراوي: ماديرا البرتغالي يفاوض "ليلة" لاعب الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق: قال مصدر، إن محمد محسن ليلة، لاعب وسط الجونة تلقى عرضاً من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي خلال الساعات القليلة الماضية. وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس، إلى أن العرض وصل لنادي الجونة خلال الساعات الماضية. وأوضح المصدر أن الجونة يدرس العرض جيداً من الناحية الأفضل للاعب والنادي مؤكدا أنه سيمنح ماديرا الرد خلال الفترة المقبلة. يُذكر أنن ليلة قد أنضم للجونة في الموسم الماضي 2018/2019 قادماً من صفوف الإنتاج الحربي.

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