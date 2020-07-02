التشكيل.. صلاح يقود هجوم ليفربول أمام السيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض به مباراة مانشستر سيتي في قمة الأسبوع الـ32 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وشهدت تشكيل ليفربول مشاركة النجم المصري محمد صلاح ليقود هجوم "الريدز" رفقة الثنائي الآخر ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مباراة الليلة بطريقته المعتادة (4-3-3)، على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألسكندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني.

في المقابل، جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

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حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووالكر - جارسيا - لابورت - ميندي.

خط الوسط: رودري - جندوجان - دي بروين - فودين.

خط الهجوم: ستيرلينج - جابرييل خيسوس.

وكان صلاح شارك في مباراة كريستال بالاس الماضية والتي انتهت بفوز عريض لصالح ليفربول بأربعة أهداف دون رد في لقاء مساء الأربعاء الماضي على ملعب "الآنفيلد".

واستطاع صلاح في مباراة كريستال بالاس أن يسجل هدفًا ليرفع رصيده من الأهداف إلى 17 هدفًا.

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعد 30 عامًا من الجولة الماضية وقبل نهاية المنافسات بسبع جولات حيث يبتعد الريدز عن مانشستر سيتي بفارق 23 نقطة.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، في المقابل يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 63 نقطة.