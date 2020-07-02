الجمباز يعسكر في المركز الأولمبي 10 يوليو

أرسل اتحاد الجمباز برئاسة دكتور إيهاب أمين، خطاب إلي مسئولي المركز الأولميبي لتدريب الفرق والمنتخبات القومية بالمعادي، لدخول لاعبي ولاعبات المنتخب القومي للجمباز الفني في معسكر مغلق بالمركز ابتداءاً من يوم 10 يوليو الجاري ، في أطار استعدادات اللاعبين وتأهلهم إلي اولمبياد طوكيو 2021 .

وأوضح إيهاب أمين أن اتحاد اللعبة وضع خطته الخاصة باستكمال المسابقات والبطولات، مضيفاً أن الإعلان عن هذه الخطط سيتم عنه خلال أيام بعد ما قررت الدولة رسميًا بعودة النشاط الرياضي .

وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر منتصف مارس الماضي قبل أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن استئناف النشاط مرة أخرى أول يوليو الجاري وعرض الدكتور إيهاب أمين تصور عودة النشاط الرياضي للعبة على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخرا فى ديوان الوزارة .

وأكد رئيس الأتحاد على وضع تصور لعودة نشاط الجمباز خصوصا أنها من الألعاب الفردية مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية اللاعبين والأجهزة الفنية من فيروس

وعرض رئيس اتحاد الجمباز، على الدكتور أشرف صبحى وزير

ما قررت الدولة رسميًا بعودة النشاط الرياضي .وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر منتصف مارس الماضي قبل أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن استئناف النشاط مرة أخرى أول يوليو الجاري وعرض الدكتور إيهاب أمين تصور عودة النشاط الرياضي للعبة على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخرا فى ديوان الوزارة .وأكد رئيس الأتحاد على وضع تصور لعودة نشاط الجمباز خصوصا أنها من الألعاب الفردية مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية اللاعبين والأجهزة الفنية من فيروس كورونا وعرض رئيس اتحاد الجمباز، على الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة عدد من الأماكن لتدريب منتخبات الجمباز وعلى رأسها المركز الأولمبي بالمعادي ، وكشف امين إن خطة عودة نشاط الجمباز ستكون تدريجية، وستكون البداية للاعبين المتأهلين إلى اولمبياد طوكيو 2021 ووضع برنامج خاص لهم استعدادا للأولمبياد، بالإضافة إلى اللاعبين الذين لديهم منافسات دولية أو قارية للتأهل إلى أولمبياد طوكيو.

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