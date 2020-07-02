بث مباشر| مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. و«صلاح» يقود هجوم الريدز

يستعد كبيري إنجلترا، ليفربول ومانشستر سيتي، لخوض لقاء مُثير الليلة على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ٣٢ من البريميرليج.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام التاسعة والربع مساءً، وسيكون اللقاء مُختلف ومثير بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي بعد ٣٠ عام، وتعثر السيتيزينز طوال

الموسم بعد المنافسة الشرسة التي كانت بينهما الموسم الماضي.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، عن تشكيل كتيبته للقاء اليوم، فجاء كالآتي:

حراسة المرمى:أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، فاينالدوم.

خط الهجوم:محمد صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني.

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ويتصدر الريدز جدول الدوري برصيد ٨٦ نقطة، بينما السيتيزينز في الوصافة برصيد ٦٣ نقطة.

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لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )