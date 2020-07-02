بث مباشر | شاهد ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر فيديو لاستضافة “مانشستر سيتي” نظيره “ليفربول” في أهم مباريات اليوم الخمس 2 يوليو بالجولة الـ 32، في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

تُنقل مباراة “ليفربول ومانشستر سيتي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تُنقل على قناة كانال سبورت، وقناة سكاي سبورتس بريميرليج.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، 19:15 بتوقيت جرينتش، على ملعب مانشستر سيتي

“الإتحاد”.

يدخل “ليفربول” المباراة بمعنويات عالية وراحة كبيرة وفرحة عارمة بعد تحقيقه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا للمرة الـ 19 في تاريخه بعد غياب استمر لحوالي 30 عامًا؛ وجمع ليفربول 86 نقطة من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة فقط على يد

“واتفورد”.

في المقابل يحتل “مانشستر سيتي” المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج 63 نقطة، وبفارق هائل من النقاط عن البطل “ليفربول” وصل إلى 23 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي” الذي خسر من “إيفرتون” امس الأربعاء.

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