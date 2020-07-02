بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بقمة البريميرليج

يحل فريق ليفربول ضيفًا على مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس.

وتقام المباراة على ملعب الاتحاد، معقل مانشستر سيتي، ضمن مباريات الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول حسم اللقب بالفعل الأسبوع الماضي بعد هزيمة مانشستر سيتي من تشيلسي.

يدخل السيتي اللقاء في الوصافة

ولديه 63 نقطة، ويتصدر ليفربول بـ86 نقطة.

وكانت مباراة الذهاب في الدور الأول على ملعب "آنفيلد" حسمت بفوز ليفربول (3-1).

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

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تنطلق المباراة في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة،

العاشرة والربع بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تذاع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر قناة beIN SPORTS HD2.

لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )