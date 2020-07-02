اخبار الرياضه

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بقمة البريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يحل فريق ضيفًا على مانشستر سيتي، في الممتاز، اليوم الخميس.

وتقام المباراة على ملعب الاتحاد، معقل مانشستر سيتي، ضمن مباريات الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي.

 

ليفربول حسم اللقب بالفعل الأسبوع الماضي بعد هزيمة مانشستر سيتي من .

يدخل السيتي اللقاء في الوصافة

ولديه 63 نقطة، ويتصدر ليفربول بـ86 نقطة.

 

وكانت مباراة الذهاب في الدور الأول على ملعب "آنفيلد" حسمت بفوز ليفربول (3-1).

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

Advertisements

تنطلق المباراة في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة،

العاشرة والربع بتوقيت .

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تذاع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر قناة beIN SPORTS HD2.

 

 

لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بقمة البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا