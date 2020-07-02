محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر سيتي

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل لاعبيه، في مواجهة مانشستر سيتي التي تنطلق في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة 32 للدوري الإنجليزي.

ويمثل ليفربول في اللقاء كل من ..

"أليسون بيكر، أرنولد، جوميز، فان دايك ، روبرتسون، هندرسون، فابينيو ، فاينالدوم، فيرمينيو ، ساديو ماني ، محمد صلاح".

وتوج ليفربول رسمياً بلقب البريميرليج الخميس الماضي، عقب خسارة السيتي مباراته أمام 32 للدوري الإنجليزي.ويمثل ليفربول في اللقاء كل من .."أليسون بيكر، أرنولد، جوميز، فان دايك ، روبرتسون، هندرسون، فابينيو ، فاينالدوم، فيرمينيو ، ساديو ماني ، محمد صلاح".وتوج ليفربول رسمياً بلقب البريميرليج الخميس الماضي، عقب خسارة السيتي مباراته أمام تشيلسي بثنائية مقابل هدف، ليتم إعلان الليفر بطلاً للمسابقة للمرة الأولى منذ 30 عاماً، وقبل نهاية البطولة بسبع جولات.

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