لايف| شاهد مباراة ليفربول اليوم بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي اليوم الخميس كول كورة كورة اون لاين

يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي ، اليوم الخميس ، وذلك على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون هذه المباراة هي الأولى للريدز بعد التتويج رسميًا بلقب نسخة الموسم الحالي من البريميرليج في الجولة الماضية، إثر خسارة السيتي، ملاحقه المباشر، في نفس الجولة على يد تشيلسي بهدف لهدفين.

وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة عن مانشستر سيتي الذي تجمد رصيده عند النقطة 63 قبل سبع جولات من نهاية المسابقة، ليفقد كل فرصه في التتويج باللقب.

ويُنتظر أن يقوم فريق مان سيتي بإعداد ممر شرفي للاعبي الليفر وجهازه الفني وذلك احتفاءً بفوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

والآن نتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي؟

ستٌقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي يوم الخميس 2 يوليو 2020 الموافق 11 ذي القعدة 1441 هجرياً، وذلك على ملعب الاتحاد.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي؟

ستٌقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي يوم الخميس 2 يوليو 2020 الموافق 11 ذي القعدة 1441 هجرياً، وذلك على ملعب الاتحاد.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هو التشكيل المتوقع لليفربول؟

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وسيخوض ليفربول مواجهة السيتي بعدة غيابات، على غرار ناثانييل كلاين الذي أعلن النادي قبل أيام الاستغناء عنه بسبب تعدد إصاباته، بالإضافة

إلى جويل ماتيب الذي يُعاني من إصابة في إصبع القدم، وجيمس ميلنر المصاب في أوتار الركبة، فضلاً عن شيردان شاكيري.

ما هو التشكيل المتوقع لليفربول؟

وسيخوض ليفربول مواجهة السيتي بعدة غيابات، على غرار ناثانييل كلاين الذي أعلن النادي قبل أيام الاستغناء عنه بسبب تعدد إصاباته، بالإضافة

إلى جويل ماتيب الذي يُعاني من إصابة في إصبع القدم، وجيمس ميلنر المصاب في أوتار الركبة، فضلاً عن شيردان شاكيري.

وفيما عدا ذلك ستكون كتيبة المدرب بيب جوارديولا على أتم الجاهزية لمواجهة نظيرتها لدى يورجن كلوب.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

أوليكساندر زينتشينكو - إيميرك لابورت - نيكولاس أوتاميندي - كايل ووكر

إلكاي جوندوجان - رودري - كيفين دي بروينه

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )