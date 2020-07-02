توتنهام يسقط أمام شيفيلد يونايتد في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة توتنهام وشيفيلد يونايتد، التي تجمع الفريقين الآن في إطار منافسات الجولة 32 للدوري الإنجليزي، بتأخر توتنهام بهدف دون رد.

جاء الهدف في الدقيقة 31 عبر

اللاعب ساندير بيرج، ليتقدم شيفيلد على عكس سير الشوط بأداء توتنهام ، الذي استحوذ على الكرة في معظم فترات الشوط، وبتسديدات على المرمى في 8 كرات، مقابل ثلاثة فقط لشيفيلد.ويخوض توتنهام اللقاء محتلاً الترتيب الثامن برصيد 45 نقطة، فيما يخوض شيفيلد المباراة في المركز العاشر برصيد 44 نقطة.كان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.