توتنهام يسقط أمام شيفيلد يونايتد في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة توتنهام وشيفيلد يونايتد، التي تجمع الفريقين الآن في إطار منافسات الجولة 32 للدوري الإنجليزي، بتأخر توتنهام بهدف دون رد.
جاء الهدف في الدقيقة 31 عبر
ويخوض توتنهام اللقاء محتلاً الترتيب الثامن برصيد 45 نقطة، فيما يخوض شيفيلد المباراة في المركز العاشر برصيد 44 نقطة.
كان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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