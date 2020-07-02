رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لحظة بلحظة (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:24 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لحظة بلحظة (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل، موقعة ملعب الاتحاد بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من البريميرليج.

وكان ليفربول نجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي منذ الجولة الماضية بعد تعثر مانشستر سيتي أمام تشيلسي.

التشكيلة الرسمية لليفربول:

حراسة المرمى : أليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون.

خط الوسط : فابينهو - فينالدوم - جوردان هندرسون.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينيو.

التشكيلة الرسمية لمانشستر سيتي :

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حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - جارسيا - لابورت - بنجامين ميندي.

خط الوسط : رودريجو - كيفين دي بروين - جوندوجان - رحيم سترلينج - فودين.

خط الهجوم : جابريل جيسوس.

أحداث مباراة مانشستر سيتي وليفربول

الشوط الأول

انطلقت المباراة وسط أجواء حماسية من اللاعبين