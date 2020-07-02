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رياضة | هجوم كاسح.. تعرف على تشكيل ريال مدريد ضد خيتافي

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:24 مساءً - انت الان تقراء خبر هجوم كاسح.. تعرف على تشكيل ضد خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي، والتي ستقام بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من لكرة القدم "الليجا".

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من :-

‏حراسة المرمى : تيبو كورتوا

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‏خط الدفاع : ميندي - راموس - فاران - كارفخال

‏خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسميرو 

‏خط الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة - إيسكو.

يحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة ومتفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن الثاني، ويسعي الفريق الملكي للفوز على خيتافي من أجل توسيع الفارق إلى 3 نقاط كاملة.

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