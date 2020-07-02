رياضة | مدافع بيراميدز على أعتاب الانتقال للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:24 مساءً - انت الان تقراء خبر مدافع بيراميدز على أعتاب الانتقال للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب عبد الله بكري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من الانضمام إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، اقترب الزمالك من التعاقد مع عبد الله بكري لاعب بيراميدز، من أجل تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

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وبحسب تقارير صحفية، فإن رجب بكار رفض فكرة التوقيع للزمالك حتى الآن، رغم وجود محادثات مع رئيس القلعة البيضاء.

وتابعت التقارير، أن بكار رفض التوقيع للزمالك مترقبًا موقف الأهلي في التعاقد معه، خلال الصيف المقبل.

وكان رجب بكار قد وقع للأهلي عندما كان لاعبًا في سموحة، قبل الانتقال لصفوف بيراميدز.