رياضة | الشناوي ينهي الجدل حول تنازله عن شارة قيادة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الشناوي ينهي الجدل حول تنازله عن شارة قيادة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من التنازل عن شارة قيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن نية الشناوي في منح شارة القيادة إلى وليد سليمان نجم الفريق، تقديرًا لما قدمه للنادي الأحمر، خلال السنوات الماضية.

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ونفى مصدر مقرب من اللاعب، كل ما يتردد في هذا الشأن وأن اللاعب لم يطرح فكرة التنازل عن شارة القيادة ولم يتطرق للأمر من الأساس.

وأضاف: "الشناوي يكن كل الاحترام إلى وليد سليمان، ولكن لم يتم مناقشة الأمر وأن اللاعب مُلتزم بتعليمات الجهاز الفني".

ومن المقرر أن يحمل الشناوي، شارة القيادة بداية من الموسم الجديد، بعد تأكد رحيل كل من شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور، عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، عقب نهاية عقودهم مع القلعة الحمراء.