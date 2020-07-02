رياضة | جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:24 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام فريق ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب في إطار منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :- حراسة المرمى : ايدرسون. Advertisements خط الدفاع : والكر - جارسيا - لابورت - بنجامين ميندي. خط الوسط : رودريجو - كيفين دي بروين - جوندوجان - رحيم سترلينج - فودين. خط الهجوم : جابريل جيسوس. وحقق مانشستر سيتي فوزاً سهلاً في المباراة الأخيرة على حساب فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وذلك ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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