رياضة | مفاجآت في تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:24 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام فريق مانشستر سيتي في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من البريميرليج.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون.

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خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون.

خط الوسط : فابينهو - فينالدوم - جوردان هندرسون.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينيو.

ويسعى فريق ليفربول لتكرار فوزه على مانشستر سيتي مثلما فعل في الدور الأول على ملعب أنفيلد، حيث حقق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.