رياضة | هشام حنفي يعتذر عن الاستمرار في منصبه بقطاع الناشئين بالأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:24 مساءً - انت الان تقراء خبر هشام حنفي يعتذر عن الاستمرار في منصبه بقطاع الناشئين بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر هشام حنفي نجم الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي السابق، العتذار عن الاستمرار في منصبه كنائب قطاع الناشئين بالنادي، بالفترة المقبلة.

وقدم هشام حنفي، اعتذاره الرسمي وأبلغ قراره لمسئولي النادي في الساعات الماضية، مطالبًا بقبول اعتذاره لأسباب شخصيه.

وكان هشام حنفي، يشغل منصب نائب رئيس قطاع الناشئين مع الكابتن فتحي مبروك، قبل أن يعتذر عن منصبه بعد تولي خالد بيبو، بدلا من فتحي مبروك، بقرار من مجلس إدارة القلعة الحمراء في الساعات الماضية.

وكان مجلس إدارة القلعة الحمراء، أعلن تغير الهيكلة الجديدة لقطاع الناشئين في النادي في الأيام الماضية،حيث تم تعين خالد بيبو رئيسًا لقطاع الناشئين.