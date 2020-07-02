رياضة | خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:24 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع نادي بيراميدز من أجل التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن مسؤولو النادي الأحمر دخلوا في مفاوضات قوية مع نادي بيراميدوز للحصول على خدمات تراوري وتعزيز صفوف الفريق الأحمربه.

وأضاف المصدر بأن مسؤولو نادي بيراميدز يرفضون التخلي عن اللاعب البوركيني ويرغبون في استمراره ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، في ظل الحاجة إلى خدماته.

وتابع المصدر بأن مسؤولو الأهلي سيحاولون إقناع نظائرهم في بيراميدز لضم اللاعب، خاصة بعدما أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إعجابه باللاعب.