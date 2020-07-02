رياضة | مواجهة مرتقبة لبرشلونة أمام فياريال في الليجا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:24 مساءً - انت الان تقراء خبر مواجهة مرتقبة لبرشلونة أمام فياريال في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي برشلونة في إنعاش آماله في اللحاق بريال مدريد وخطف لقب الدوري الإسباني بعد التعثر في المباريات الأخيرة، عندما يواجه فياريال مساء يوم الأحد القادم.

ويلتقي ريال مدريد (المتصدر) مع ضيفه خيتافي في وقت لاحق اليوم الخميس، في الجولة الثالثة والثلاثين للبطولة، ثم يواجه مضيفه أتلتيك بلباو في بداية جدول مباريات الجولة الرابعة والثلاثين يوم الأحد المقبل، ويمكن للفريق "الملكي" أن يعزز موقعه في الصدارة، بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة، قبل لقاء فريق المدرب كيكي سيتين مع فياريال.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني في ترتيب المسابقة حاليا برصيد 70 نقطة من 33 مباراة، بعد خوضه مباراة أكثر من الريال، حيث أخفق في الانقضاض على الصدارة - ولو بصورة مؤقتة - عقب تعادله المخيب 2-2 مع ضيفه أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث، في الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة أول أمس الثلاثاء.

ورغم النتائج المهتزة لبرشلونة في المراحل الأخيرة، فإن اللاعب الشاب ريكي بويج، كان بمثابة النقطة الوحيدة المضيئة للفريق خلال تلك الفترة، بعدما لفت الأنظار إليه خلال مباريات الفريق الماضية.

وأشاد سيتين بمستوى بويغ بعد مواجهة أتلتيكو، حيث قال "لقد كان جيداً للغاية".

أضاف سيتين "لقد فهم ما طلبناه منه ونال إعجاب الكثير من محبي الفريق. إنهم يملكون لاعباً رائعاً".

واصل مدرب برشلونة حديثه عن بويغ قائلاً "لقد أبدى رغبة كبيرة في الأداء الجيد وظهر بمستوى عظيم. لديه الكثير من الكفاءة".

وعانى برشلونة من النتائج المخيبة خارج ملعبه هذا الموسم، حيث حقق ستة انتصارات فقط خلال 16 مباراة لعبها خارج معقله كامب نو حتى الآن، وسيتطلع فياريال لاستغلال ذلك، خاصة في ظل سعي الفريق الأصفر لاقتناص أحد المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل فياريال، الملقب بـ(الغواصة الصفراء)، المركز الخامس في ترتيب البطولة، بفارق ثلاث نقاط خلف إشبيلية، الذي يحتل المركز الرابع، ومازال لديه طموحات كبيرة في التواجد بالمربع الذهبي للمسابقة.

وصرح خافي كاييخا مدرب فياريال، عقب فوز فريقه 2-0 على مضيفه ريال بيتيس في الجولة الماضية أمس الأربعاء "بالطبع أعتقد (يمكننا التأهل)، أصبحنا في المركز الخامس الآن بعد فوزنا على بيتيس".

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وأوضح كاييخا "لدينا مباريات أمام بعض المنافسين الأقوياء للغاية، بما في ذلك الخصوم المباشرين. الفوز (في هذه المباريات) سيضعنا بشكل قاطع في دوري الأبطال. لكننا لن ننظر إلى أبعد من مواجهة برشلونة".

وواصل مدرب فياريال حديثه قائلاً "ماذا يمكنني أن أقول عن برشلونة، إنه أحد أفضل الفرق في العالم. هذه المباراة تحفزنا كثيراً ونأمل في مواصلة الانتصارات بفوز آخر".

في غضون ذلك، يمكن لريال مدريد أن يتقدم خطوة كبيرة نحو اللقب في ملعب سان ماميس.

يمكن القول إن صدام الريال مع أتلتيك بلباو هو أصعب مباريات الفريق الأبيض المتبقية في البطولة هذا الموسم، حتى في ظل فقدان الفريق الباسكي لجماهيره الشرسة، بالنظر إلى إقامة المباراة دون جمهور.

وقال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال "نيتنا هي الفوز دائماً. بعد ذلك، لا تعرف أبدا ما سيحدث ولكن الشيء المهم هو أن نعد أنفسنا. نمتلك فريقاً يسعى لمحاولة الفوز دائماً".

وأكد زيدان "لدينا 18 نقطة متبقية نطمح للفوز بها، حتى نكون أبطالاللمسابقة، لا يمكنك قول أي شيء".

أشار المدرب الفرنسي "منافسونا سيفعلون كل ما هو ممكن للفوز بالدوري. لم نفز بأي شيء حتى الآن".

في صراع النجاة من الهبوط للدرجة الثانية، يتعين على ريال مايوركا، صاحب المركز الثالث من القاع، استغلال قوة الدفع التي حصل عليها عقب فوزه الكبير 5-1 على ضيفه سيلتا فيغو، عندما يخرج لملاقاة مضيفه أتلتيكو مدريد غداً الجمعة، إذا أراد الحفاظ على آماله في البقاء بالمسابقة.

ويلتقي إسبانيول (متذيل الترتيب) مع ضيفه ليجانيس، صاحب المركز قبل الأخير، ولا بديل أمامهما سوى الحصول على النقاط الثلاث رغم أنه ليس لهما آمال واقعية في البقاء.

وتشهد المرحلة الرابعة والثلاثين أيضا عددا من المواجهات الأخرى، حيث يلتقي سيلتا فيغو مع ريال بيتيس، وبلد الوليد مع ديبورتيفو ألافيس، وغرناطة مع فالنسيا، وأوساسونا مع خيتافي، وليفانتي مع ريال سوسييداد، وإشبيلية مع إيبار.