بطولة إسبانيا: إصابة رودريغو تهدد موسمه مع فالنسيا

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أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم الخميس ان مهاجمه رودريغو مورينو سيغيب عن صفوفه لأسابيع بسبب إصابة في الركبة، يرجح ان تضع حدا لما تبقى من موسمه.
وعانى مورينو (29 عاما) من آلام في الركبة خلال المباراة ضد أتلتيك بلباو (صفر-2) الأربعاء ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الليغا.
وأعلن النادي في بيان ان لاعبه تعرض لتمزق جزئي في أحد أربطة الركبة اليمنى خلال المباراة، و"تعافيه سيخضع للتقييم في الأسابيع المقبلة". وتتبقى لفالنسيا خمس مباريات في الدوري المحلي هذا الموسم.
وسجل مورينو 10 أهداف في 38 مباراة خاضها مع الفريق في مختلف المسابقات، ويعد من اللاعبين المحوريين في تشكيلته.
وتشكل إصابته نكسة جديدة لفالنسيا الذي أعلن في وقت هذا الأسبوع، إقالة مدربه ألبرت سيلاديس بعد تراجع أداء الفريق وابتعاده عن المراكز المؤهلة الى المسابقتين الأوروبيتين.
وبعد مباراة الأمس، يجد فالنسيا نفسه في المركز العاشر في الترتيب.
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