بطولة إنكلترا: بيليرين يعتبر أن أمل ارسنال بالتأهل لدوري الأبطال لا يزال قائما

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اعتبر الإسباني هيكتور بيليرين أن أمل فريقه أرسنال الإنكليزي بالتأهل لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم لا يزال قائما قبل ست مراحل من انتهاء الدوري الإنكليزي الممتاز.

واستعاد ارسنال عافيته في المرحلتين الأخيرتين إذ حقق انتصارين هامين رفعاه للمركز السابع على جدول الترتيب، بعدما كان استهل عودة المنافسات إثر توقف دام قرابة الثلاثة أشهر نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد بخسارتين، كما بلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الأحد بعد فوزه الصعب على شيفيلد يونايتد 2-1.

وقال الظهير الأيمن "بالنسبة لنا كان هذا هو الهدف (التأهل لدوري الأبطال) منذ بداية الموسم. ومن الواضح أنه بعد العودة أيضا كان دائما هدفنا".

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ويمتلك أرسنال 46 نقطة بفارق ثماني نقاط عن تشلسي الرابع صاحب أخر المراكز المؤهلة رسميا للبطولة الأوروبية.

واضاف الإسباني "لم يكن لدينا أفضل بداية لاستئناف الدوري الإنكليزي الممتاز، لكننا عملنا بجد خلال فترة الحجر الصحي بأكملها - ليس فقط من الناحية البدنية ولكن تكتيكيا أيضا".

وأشاد بيليرين بزميله الغابوني بيار-ايمريك أوباميانغ الذي سجل الأربعاء هدفين في مرمى نوريتش (4-صفر) ليرفع رصيده مع المدفعجية إلى 51 هدفا في 79 مباراة في الدوري المحلي منذ انتقاله إليه عام 2018 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وقال "اعتقد أن الاحصاءات تتحدث عن نفسها. من الصعب جدا الآن الحصول على مهاجم يمكنه تسجيل العديد من الأهداف في العديد من المباريات. نحن سعداء جدا لوجوده معنا".