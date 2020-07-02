شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخبات السلاح فى الغردقة 16 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، على دخول منتخبات السلاح فى جميع الأسلحة معسكرا مغلقا بالغردقة بدءا من يوم 16 يوليو الجارى ويستمر لمدة أسبوع، من أجل خروج اللاعبين من أزمة إيقاف النشاط لمدة أكثر من 3 أشهر لاستعادة الحالة النفسية الجيدة .

وقال غنيم إن المعسكر يضم المنتخبات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تستهدف أيضا التأهل إلى الدورة الأولمبية المؤجلة إلى العام القادم بسبب فيروس كورونا .

وأعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى، مسبقا، دليل الإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية للاتحاد المصرى للسلاح الخاص تطبيقها على الموظفين، الإداريين، اللاعبين، المدربين، الحكام وكل من له علاقة بمنظومة اللعبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى حين عودة التدريبات والمسابقات.

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ومن أبرز تعليمات الدليل الوقائى، الالتزام بتطهير وتعقيم الملاعب بصفة دورية وارتداء الكمامات مع عدم تواجد أى أشخاص غير مصرح بهم فى أى مسابقة وإجراء عمليات الإحماء فى أماكن مفتوحة وفحص دورى للاعبين والأجهزة الفنية قبل دخول الملاعب .

ويعد نشاط السلاح من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر شرح خطة عودة النشاط تدريجيا .

وقرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، استكمال بطولة الجمهورية للعمومى المتبقية من الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، من أجل ترتيب أوضاع المسابقات لبدء الموسم الجديد .