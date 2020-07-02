شكرا لقرائتكم خبر عن تامر بجاتو: تجربة الزمالك "بشعة.. ومحمد رمضان سبب رحيلى عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف تامر بجاتو نجم المنصورة السابق، تجربة لعبه للزمالك بالبشعة، والأمر يعود لرود كرول المدير الفني للفريق الأبيض في وقتها والذي كانت تربطه به علاقة سيئة منذ أنه كان يدربه في المنتخب الأوليمبي، وقال تامر بجاتو في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"رحلت عن الأهلي دون إرادتي والسبب كان محمد رمضان والذي كانت تربطني به علاقة سيئة وعند تصعيدي تم تكليفه بمهام مدير الكرة ليتسبب في رحيلي في نهاية الأمر".

وأضاف تامر بجاتو أن الجماهير المصرية تتذكر له هدفيه في مرمى الزمالك في بطولة كأس مصر، خاصة وأنه كان بديلاً وشارك في الربع ساعة الأخيرة من عُمر اللقاء والنتيجة كانت تشير لتقدم الأبيض بهدفين إلا أنه تنجح في إحراز هدفين وفاز المنصورة بالمباراة في النهاية، كما أنه أحرز هدف الفوز على الأهلي في المباراة التي تليها في بطولة الدوري العام.

وتابع تامر بجاتو أن مستوي المدربين المصريين ضعيف للغاية بالإضافة أن كفاءة اللاعبين غير جيدة وهو الأمور التي تسببت في تراجع الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، وانتقد بجاتو قطاعات الناشئين في مصر مؤكداً أن المحسوبية هى التي تحكمها في الفترة الأخيرة وشدد بجاتو أن الزمالك يعاني من مشاكل إدارية بالجملة وحالة من عدم الاستقرار، كاشفاً أن أحمد شوبير هو أفضل حارس واجهه في مسيرته.

فيما عرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.