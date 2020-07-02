شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق للنادي الأهلي على تعيين بكاري جاساما لمباراة الوداد فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النادي الأهلي على تعيين الحكام الجامبي بكاري جاساما لمواجهة الوداد المغربي المقررة في شهر سبتمبر ضمن مباريات دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد أمس الأول بنظام الفيديو كونفرانس وأعلن فيه استئناف مباريات دوري أبطال أفريقيا والتي كانت سبب تأجيل اعلان جدول الدوري المصري الممتاز.

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كشفت تقارير صحفية مغربية، عن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حدد الحكام الذين سيديرون مباريات الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وذكرت صحيفة الصباح المغربي، أن "الكاف"، اختار الحكم الجابوني إريك أوتوتو، لقيادة مباراة نصف نهائي دوري الأبطال بين الرجاء والزمالك، المقرر اقامتها يوم 6 من سبتمبر المقبل بالكاميرون.

وتابعت الجريدة أن تم تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما، لقيادة مباراة الوداد والأهلي والمحدد لها يوم 5 سبتمبر المقبل، في النصف الثاني من مسابقة دوري الأبطال، وهو ما أغضب أنصار فريق الوداد وطالبو بتغييره.

وتابع المصدر ذاته أن "الكاف"، قرر أجراء مباراتي نصف النهائي بين الوداد والأهلي والرجاء والزمالك، بملعب أحمد أهيدجو بمدينة ياوندي الكاميرونية في مباراة فاضلة عوض ذهاب وغياب في شتنبر المقبل.