شكرا لقرائتكم خبر عن إيريك تراوري يوقع للأهلى مُجدداً رغم رفض رحيله من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع البوركيني إيريك تراوري نجم بيراميدز خلال الأيام الماضية، وهي المرة الثانية التي يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، وحصل مسئولو الأهلي علي توقيع إيريك في عهد عصام سراج مدير التعاقدات السابق بالأهلي، فيما وقع اللاعب مؤخراً مع أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي.

وتحدث تراورى مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات عن رغبته في الرحيل للأهلي إلا أن اللاعب تلقى رفضا صريحا علي طلبه، مؤكدين له إنه لن يرحل في الموسم الجديد مهما كانت المغريات المالية وان رحيله سيتأجل موسم أخر على أقل تقدير.

ورفضت إدارة بيراميدز مناقشة فكرة رحيل البوركيني ايريك تراوري نجم الفريق سواء للأهلي أو لغيره من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، مؤكدين علي تمسكهم به ليصبح الناجي الوحيد من مذبحة الأجانب المقرر ان تحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية في نادي بيراميدز، ويعد تراورى واحد من أهم المطلوبين في النادي الأهلي حتى من قبل انتقاله لبيراميدز، وذلك منذ أن كان لاعباً في مصر المقاصة، إلا أن بيراميدز نجح في الحصول على خدماته بعد أن فاز بمزاد اللاعب وتكبدت خزينة بيراميدز قرابة الـ40 مليون جنيه لشرائه في وقتها.

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