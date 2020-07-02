منتخب الجمباز يعسكر فى المركز الأولمبى 10 يوليو استعداداً للأولمبياد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الجمباز برئاسة دكتور إيهاب أمين، خطاب إلي مسئولي المركز الأولميبي لتدريب الفرق والمنتخبات القومية بالمعادي، لدخول لاعبي ولاعبات المنتخب القومي للجمباز الفني في معسكر مغلق بالمركز ابتداءاً من يوم 10 يوليو الجاري ، في أطار استعدادات اللاعبين وتأهليهم إلي اولمبياد طوكيو 2021 .

وأوضح إيهاب أمين أن اتحاد اللعبة وضع خطته الخاصة باستكمال المسابقات والبطولات، مضيفاً أن الإعلان عن هذه الخطط سيتم الإعلان عنه خلال أيام بعد ما قررت الدولة رسميًا بعودة النشاط الرياضي .

وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر منتصف مارس الماضي قبل أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن استئناف النشاط مرة أخرى أول يوليو الجاري وعرض الدكتور إيهاب أمين تصور عودة النشاط الرياضي للعبة على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخرا فى ديوان الوزارة ، وأكد رئيس الأتحاد على وضع تصور لعودة نشاط الجمباز خصوصا أنها من الألعاب الفردية مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية اللاعبين والأجهزة الفنية من فيروس كورونا.