شكرا لقرائتكم خبر عن الاستادات تطالب اتحاد الكرة بإجراء مسحة كورونا لعمال ملاعب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولي الاستادات التي تستضيف مباريات بطولة الدوري بعد قرار استئناف عودته، من اتحاد الكرة بإحراء مسحة كورونا على عمال الملاعب وخاصة التي تستضيف مباريات الدوري .

وأجرى أعضاء اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة اتصالات بمسئولى استاد القاهرة الدولى، للاستفسار عن جاهزية أرضية الملعب من أجل استقبال مباريات بطولة الدورى لهذا الموسم، على بداية شهر أغسطس المقبل، وأكد مسئولو هيئة استاد القاهرة الدولى علي جاهزية أرضية الملعب منتصف يوليو المقبل، حيث جار الانتهاء من صيانة الملعب وزراعة البذور الصيفية ليصبح الاستاد جاهزاً لاستضافة المباريات بشكل طبيبعى.

واستغل المسئولون فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي لإجراء بعض التطويرات وأعمال الصيانة وزراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب، والتى بدأت فى الطرح خلال الفترة الحالية.

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كما قرر اللواء على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للعاملين والموظفين بالهيئة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر منع دخول أى شخص لا يرتدى الكمامة إلى استاد القاهرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للاستعانة ببوابات تعقيم إلكترونية من أجل الحد من انتشار الفيروس وتعقيم الأشخاص الداخلين للاستاد.