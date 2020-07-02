وزير الرياضة يوافق على خطة تنمية موارد الاتحاد السكندرى والعضويات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على مطالب مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى والخاصة بشئون العضوية والتي تضمنت طلب قبول العضويات الجديد بالأسعار قبل الزيادة و ذلك حتى نهاية الشهر الجارى، نظراً لتأثر ظروف المواطنين بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك من منطلق المسئولية المجتمعية لمجلس الاتحاد تجاه أبناء مدينة الأسكندرية العاشقين لزعيم الثغر والراغبين في الانضمام لعضوية النادى.
واستقبل الدكتور أشرف صبحى، اليوم، محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندرى واستعرض الأخير الأزمات والمشاكل وأهم الموضوعات الهامة لزعيم الثغر سواء على المستوى الرياضى أو الإنشائى وناقش الوزير مع محمد مصيلحى ورؤساء الأندية في الآليات الخاصة بعودة مسابقة الدورى العام المصرى لكرة القدم، حيث أشار رئيس النادى السكندرى أنه يؤيد جميع قرارات الدولة المصرية وأوضح إلى وجود بعض الموضوعات التي يجب العمل على حلها قبل استئناف المسابقة و منها التأكيد على الإجراءات الاحترازية و عودة اللاعبين الأجانب ودعم الأندية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن فريق الكرة أستأنف بالفعل تدريباته استعداداً لعودة المسابقة، ووعد وزير الرياضة بتذليل كافة العقبات لكى تتمكن الأندية من استئناف بطولة الدورى والنشاط الرياضى بوجه عام.
ووافق وزير الرياضة على طلب نادى الاتحاد السكندرى و الخاص بإنشاء محلات على سور فرع النادى بسموحة تخصص للبنوك و الوكالات التجارية في إطار خطة المجلس لتمنية الموارد وقدم محمد مصيلحى الشكر من جانب مجلس الإدارة و جماهيره و أعضاء النادى لوزير الرياضة للتعاون الكبير والدائم فى جميع الأمور التي تم عرضها عليه خلال الجلسة و حرصه الدائم على تلبيه الأحتياجات الخاصة بنادى الاتحاد السكندرى.
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