شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي يعتذر عن منصب نائب رئيس قطاع الناشئين في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر هشام حنفي نجم الأهلي والكرة المصرية السابق عن استكمال مهمته كنائب لمدير قطاع الناشئين بالأهلي، حيث تقدم حنفي باعتذار مكتوب إلى لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، اليوم، الخميس، بسبب بعض الظروف الخاصة، وتمسكت إدارة الأهلي ببقاء هشام حنفي خاصة أنه واحد من أهم الكوادر في قطاع النائشين فضلاً عن كونه واحد من أهم نجوم القلعة الحمراء على مدار تاريخها ويملك تاريخاً حافلا، إلا أن حنفي تمسك بالاستقالة لرغبته في خوض تجربة جديدة خاصة بعد تلقيه أكثر من عرض للعمل خارج الأهلي سواء في المجال التدريبي أو في العمل الإعلامي.

واعتمد مجلس إدارة النادي الاهلي تصور لجنة التخطيط للكرة الخاص بقطاع الناشئين في الموسم الجديد، حيث تم تعيين خالد بيبو رئيسًا للقطاع وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة والعرض على لجنة التخطيط في الاجتماع القادم ليحل خالد بيبو محل فتحي مبروك الذى رحل من هذا المنصب.

فيما وافق مجلس الإدارة في اجتماع اليوم على ترشيح لجنة التخطيط للكرة وتعيين فتحي مبروك رئيسًا لإدارة المواهب، وتكليفه بتقديم تصور جديد للإدارة يتماشى مع احتياجات قطاع الكرة خلال المرحلة القادمة في مختلف الأعمار السنية.

وقرر مجلس إدارة النادي تعيين عبدالمنعم شطة مديرًا عامًا للأكاديميات بناءً على رؤية لجنة التخطيط للكرة وتكليفه بتقديم التصور الخاص بكافة فروع الأكاديميات والاستعداد للموسم الجديد في ظل المعطيات الحالية