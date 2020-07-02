شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن يرفض التفاوض مع الأندية انتظارا لموقف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، عدة عروض من أندية داخل مصر للانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن اللاعب رفض التفاوض مع تلك الأندية انتظاراً لموقف الزمالك من بقائه أو رحيله الموسم المقبل، فى ظل تردد أنباء عن حصول الزمالك على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، وهو ما يجعل فرص مشاركته فى المباريات صعبة فى ظل تواجد التونسى الدولى فرجانى ساسى وطارق حامد.

من ناحية أخرى، أكد مصدر داخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أنه تم تأجيل موعد خضوع لاعبى الفريق الأول لمسحة كورونا والتى كان مقررا لها اليوم، حيث ستقام غدا الجمعة أو بعد غد السبت، على أن يخوض الفريق تدريبه الأول أحد أيام السبت أو الأحد المقبلين استعدادا لمباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.

فى نفس السياق، بدأ مسئولو الزمالك إجراءات عودة الثلاثى الأجنبى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وفرجانى ساسى من بلادهم تونس والمغرب استعداداً لعودة الفريق للتدريبات خلال الساعات المقبلة، وخضوعهم لمسحة كورونا للاطمئنان على صحتهم قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية مع زملائهم، ومن المنتظر عودة الثلاثى خلال الأيام المقبلة بعد فتح خطوط الطيران الخارجية، وكذلك بعد قرار مجلس الإدارة أمس بعودة الفريق للتدريبات، ويحرص الجهاز الفنى والإدارى للزمالك على الاطمئنان على الثلاثى خلال تواجدهم فى بلادهم وتنفيذ برنامج التدريب الخاص بالفريق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.

فيما رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق للاحتراف الأوروبى وطلب من اللاعب اغلاق ملف الاحتراف نهائيا لحين انتهاء الفريق من منافسات دورى ابطال افريقيا والتى يستعد فيها الزمالك لمواجهة الرجاء فى الدور قبل النهائى للبطولة والمقرر له منتصف سبتمبر المقبل، وابلغ كارتيرون إدارة النادى برفضه رحيل أى لاعب من الفريق الا بعد نهاية مشاركة الفريق فى دورى ابطال افريقيا.