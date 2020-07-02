شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل دم بدلا من مسحات كورونا لمنتخب ألعاب القوى قبل استئناف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، عمل تحاليل صورة دم كاملة للاعبى المنتخب المقرر مشاركتهم فى التدريبات فور عودة النشاط الرياضى، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وقال سيف شاهين إن التحاليل ليست مسحات كورونا، بل سحب عينة دم من اللاعبين للاطمئنان عليهم، وتنفيذا لتعليمات اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية.

وأضاف شاهين أنه سبق وأعلن عدم وجود أموال بالاتحاد لإجراء مسحات كورونا للاعبى المنتخب، فوافقت اللجنة الطبية بالأولمبية على عمل تحاليل صورة دم كاملة فقط للاعبى المنتخب، خاصة أن التدريبات يكون كل لاعب على حدة دون تقارب أو تلامس.

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وقرر الاتحاد الدولى لألعاب القوى عقد اجتماعات أسبوعية مع رؤساء الاتحادات المحلية للعبة، لمناقشة سبل عودة النشاط الدولى، وكذلك البطولات المحلية فى كل دولة، منح التعليمات فى إدارة البطولات.

وكشف سيف شاهين رئيس اتحاد القوى أن الاتحاد الدولى يحرص على التواصل مع رؤساء الاتحادات المحلية بعقد جلسة من كل أسبوع لمناقشتنا فى التعليمات الخاصة بعودة النشاط على المستوى المحلى والدولى، ومنها التباعد بين اللاعبين سواء فى التدريبات أو المنافسات.

كان الاتحاد الدولى لألعاب القوى قرر تأجيل بطولة العالم التى كان مقررا إقامتها العام الجارى لتقام 2021، وقام الاتحاد الدولى بمخاطبة الاتحادات المحلية بتأجيل البطولة، والمقرر إقامتها فى كينيا لتقام العام المقبل، نظرا للظروف التى تمر بها مختلف دول العالم من تفشى فيروس كورونا .