تريكة: هندرسون لا يستحق الفوز بجائزة الأفضل.. وصلاح في منافسة رباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، أن قائد فريق ليفربول جوردان هندرسون لا يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

وأضاف أبو تريكة في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" الخميس :"هندرسون لا يستحق الفوز بأفضل لاعب في إنجلترا، الإعلام الإنجليزي يضغط لمنحه الجائزة".

وتابع :"ما يفعله الإعلام الإنجليزي مع هندرسون سيضعف من قيمة الدوري حال حدوثه".

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وأنهى أسطورة الأهلي حديثه :"من يستحق الفوز بالجائزة ثلاثي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وأرنولد بجانب نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين".

واستطاع ليفربول أن يفوز بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر ثلاثة عقود، حيث حسم "الريدز" اللقب قبل نهاية بريميرليج بسبعة أسابيع بعد فوزه في الجولة الـ31 على كريستال بالاس بنتيجة (4-0)، في المقابل خسر منافسه المباشر مانشستر سيتي من تشيلسي بنتيجة (2-1).

جدير بالذكر أن ليفربول سيخرج مساء اليوم لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" في قمة الأسبوع الـ32 من بريميرليج.