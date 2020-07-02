هشام حنفي لمصراوي: استقلت من منصبي في الأهلي لأسباب شخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، تقديم استقالته من منصبه في القلعة الحمراء كنائب لرئيس قطاع الناشئين.

وأضاف حنفي في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الخميس، :"قدمت اعتذارًا عن استكمال مهمتي في قطاع الناشئين".

وتابع :"القرار تم قبوله من لجنة التخطيط، ولن أستطيع استكمال مهمتي في الأهلي لأسباب شخصية".

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر مؤخرًا إسناد مهمة رئاسة قطاع الناشئين لخالد بيبو.