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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
هاجم حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، بعد قرار استئناف مسابقة دوري we المصري في 7 أغسطس المقبل.
وكتب طولان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس :"اللجنه التي تدير الكره في مصر اجتمعت مع المدربين الفنيين لأخذ رأيهم في مدة الإعداد والفترة بين المباريات وضربت برأينا عرض الحائط".
وتابع :"لماذا اجتمعتم بنا أساسًا؟، منتهى التخبط وعدم احترام رأينا الفني، وانتم غير مؤهلين فنيًا لوضع البرامج الفنية".
ويحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب دوري we المصري برصيد 25 نقطة، إلا أن الفريق البترولي لديه مباراة مؤجلة أمام الأهلي.
جدير بالذكر أن الاتحاد المصري قرر عودة نشاط مباريات الدوري من جديد بعد توقف دام قرابة أربعة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
كانت هذه تفاصيل خبر "غير مؤهلين".. طولان يهاجم اتحاد الكرة بعد قرار عودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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