الخطيب يشيد بجهود أشرف صبحي ومساندته لجميع الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أشاد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بجهود وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، مؤكدًا على قيامه بدوره على الوجه الكامل وحرصه على الاطمئنان بنفسه على سير العمل في جميع الأندية بعد استئناف النشاط.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن وزير الشباب والرياضة اطمأن خلال زيارته على الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية لضمان صحة الأعضاء والفرق الرياضية.

وأشار الخطيب إلى أن أشرف صبحي يعمل بجميع طاقته ويساند جميع الهيئات الرياضية دون تمييز ويدعم المنتخبات الوطنية وكل الأبطال الذي يمثلون مصر في جميع المحافل الدولية ولا ينكر أحد دوره الواضح في قرار الدولية الصائب والذي اتخذته لجنة الأزمة مصطفي مدبولي بعودة النشاط في مختلف اللعبات الرياضية ودفع عجلة الإنتاج في وجود إجراءات وقائية كافية.

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وأضاف أن وزير الرياضة يعمل بتنسيق واتساق مع كل مؤسسات الدولة لمصلحة الوطن ويبذل قصارى جهده لأن تجري المنافسات في إطار الروح الرياضية والبعد عن التعصب وإعلاء المصلحة العليا.

وشدد رئيس القلعة الحمراء علي ضرورة دعم أشرف صبحي ومساندته لأنه يسير في الاتجاه الصحيح لخدمة الرياضة المصرية ووضعها في المكانة التي تستحقها.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري أعلن، اليوم الخميس، عودة منافسات مسابقة دوري We المصري بداية من 7 أغسطس المقبل بعد توقف دام إلى ما يقرب من أربعة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).