رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن استئناف الدوري 7 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن استئناف مسابقة دوري we الممتاز، بداية من 7 أغسطس المقبل، من أجل استكمال منافسات موسم 2019-2020، حيث سيتم إصدار جدول المباريات المتبقية على مرحلتين.

وقال حسام الزناتي مدير المسابقات باتحاد الكرة أن استئناف الدوري سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر إقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه.

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وأوضح مدير المسابقات أنه سيتم الكشف عن الجدول فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

أضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.

وأكد اتحاد الكرة أنه فيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدوري أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبل.