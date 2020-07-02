رسميًا.. الترجي يعلن التعاقد مع النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الترجي التونسي، تعاقده رسميًا مع الظهير حمدي النقاز لاعب سودوفيا الليتواني والزمالك السابق، ليصبح لاعبًا في فريق "الدم والذهب" بداية من الموسم الجديد.

وأفادت الصفحة الرسمية لنادي الترجي، اليوم الخميس، عن حصول نادي "باب سويقة" على خدمات النقاز بصورة رسمية بعد فترة قصيرة في ليتوانيا.

ووقع النقاز على عقود انتقاله مع الترجي لمدة ثلاث سنوات في حضور رئيس النادي حمدي المؤدب.

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وكان النقاز انتقل إلى الزمالك في يناير 2018 قادمًا من فريق النجم الرياضي الساحلي التونسي.

النقاز والذي حقق لقب بطولة كأس مصر مرتين والكونفدرالية الأفريقية، رحل عن الزمالك في منتصف الموسم الجاري بعد خلافات مع الإدارة البيضاء بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة بحسب ما صرح به اللاعب ومحاميه أنيس بن ميم.