"مرتضى أبلغه باستكمال الدوري".. رئيس نادي طنطا يكشف كواليس اجتماع وزير الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف فايز عريبي رئيس نادي طنطا، كواليس الجلسة التي جمعته ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لافتًا إلى أن رئيس الزمالك أبلغ الوزير بقرار استكمال الدوري.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال عريبي: "تم عزل اللاعبين المصابين في منازلهم، نتمنى لهم الشفاء جميعًا".

وعن الجلسة التي دارت بينه وبين أشرف صبحي وزير الرياضة قال رئيس نادي طنطا: "شرحنا وجهات نظرنا للوزير، كنت متواجد أنا ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد، ومرتضى منصور رئيس الزمالك، وتحدثنا عن كيفية انتظام المسابقة خلال الفترة المقبلة، قمنا بعرض المشاكل التي قد تواجه الأندية ووجدنا استجابة من الوزير بشأن حل تلك المشاكل".

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وأضاف: "بالنسبة لنادي طنطا، طلبت من الوزير إقامة معسكر مغلق للاعبين لتجنب زيادة عدد المصابين، خاصة وأن معظم لاعبي طنطا من خارج المدينة".

وتابع: "حصلت على وعد من الوزير بحل الأزمة، إلى جانب الحصول على مساعدات مالية لتسهيل استكمال الدوري".

وبسؤاله عن طلبات ناديي الزمالك والاتحاد، قال عريبي: "مرتضى منصور أكد للوزير أنه لا مشكلة لديه بشأن استكمال الموسم، كما أبلغ الوزير بقرار استكمال الدوري وعمل المسحات للاعبين".

جدير بالذكر أن رئيس الزمالك أعلن في بيان رسمي أمس الأربعاء موافقته على إجراء المسحات للاعبين على نفقة النادي بعدما رفض الأمر في وقت سابق.