بسبب لافتة القرن.. الأهلي يتحرك لشكوى الزمالك في المحكمة الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف مصدر في النادي الأهلي، عن خطوة تصعيدية جديدة تجاه إدارة نادي الزمالك بخصوص لافتة نادي القرن والتي قام نادي الزمالك بوضعها على مقره.

وكان النادي الأهلي قد اتخذ عدد من الخطوات التصعيدية ضد إدارة نادي الزمالك في هذا الملف أخرها اليوم عندما قامت إدارة الأهلي بارسال مذكرة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية تطالبه بالتدخل وإلزام رئيس نادي الزمالك بإزالة هذه اللافتة.

وقال مصدر بالنادي الأهلي من خلال تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس إن الأهلي قام بإنذار إدارة نادي الزمالك من أجل إزالة اللافتات تمهيدًا لتقديم شكوى لدى المحكمة الاقتصادية من أجل المطالبة بالتعويضات لتعدي على حقوق القلعة الحمراء التسويقية والتجارية.

واعتبر النادي الأهلي أن هذا التصرف من جانب إدارة الزمالك هو تعدي واضح على حقوق القلعة الحمراء، فيما يرفض مسؤولو نادي الزمالك إزالة هذه اللافتات بعد إجراء تعديل عليها من خلال إزالة شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".