رسميًا.. ريال مدريد يعلن انتقال حكيمي إلى إنتر ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن ريال مدريد الإسباني توصله لاتفاق رسمي بشأن انتقال الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعبر موقعه الالكتروني أعلن ريال مدريد في بيان رسمي انتقال حكيمي إلى إنتر ميلان، وقال النادي الإسباني: "يشكر ريال مدريد، أشرف حكيمي على كل هذه السنوات من التفاني والاحتراف والسلوك المثالي منذ قدومه إلى أكاديميتنا في عام 2006 ويتمنى له حظًا طيبًا في مرحلته الجديدة".

وكان حكيمي قد وصل إلى مدينة ميلانو الإيطالية أمس الأربعاء، للخضوع للفحص الطبي تمهيداً للانتقال إلى نادي إنتر ميلان.

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وكتب حكيمي رسالة وداعية لناديه الألماني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الوقت أتى لكي تنتهي مرحلة جميلة في حياتي، بعد سنتين رائعتين، أنا مستعد للرحيل عن هذا النادي الذي أعطى لي الكثير من الفرح".

وانتقل حكيمي إلى صفوف بوروسيا دورتموند مطلع موسم 2018/2019 على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من ريال مدريد، وخاض البالغ من العمر 21 عامًا، 73 مباراة بقميص فريقه الألماني في مختلف البطولات (سجل 12 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة).

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإيطالية، أشارت إلى أن صفقة حكيمى ستكلف إنتر ميلان 40 مليون يورو.