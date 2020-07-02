مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت |YALLASHOOT| كورة اون لاين في الدوري الانجليزي مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الآن

يرى مُحترفنا المصري، محمد صلاح، جناح ليفربول، أن فريق مانشستر سيتي سيعود أقوى في الموسم القادم، وذلك بعدما توج الريدز، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ليفربول حسم لقب البريميرليج، قبل نهاية الموسم بسبع جولات، إذ يتصدر الترتيب برصيد 86 نقطة، وبفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي، لينتزع الريدز اللقب من السكاي بلو، بعدما فازت كتيبة بيبجوارديولا باللقب في الموسمين الماضيين.
وقال صلاح في تصريحات عبر "فوتبول ديلي" البريطانية: "مانشستر سيتي؟ أنا واثق أنهم سيعودون أقوى، هم الآن أيضًا جيدين، لقد عانوا في عدد قليل من المباريات، وربما تأثروا بالإصابات".
وأضاف: "ولكن نحن كان لدينا موسم رائع وكنا جيدين للغاية، وأناواثق أنهم سيحاولون القتال بقوة في الموسم المُقبل".
يُذكر أن ليفربول يحل ضيفًا على مانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد"، ضمن لقاءات الجولة الثانية والثلاثين من البريميرليج.
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