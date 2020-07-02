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بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول فى الدوري الانجليزي الممتاز اليوم لايف

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عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات المهمة في الدوريين الإنجليزي والإسباني، والتي يأتي أبرزها اللقاء المرتقب الذي يجمع بين بطل البريميرليج ومانشستر سيتي في الكلاسيكو الجديد للبطولة الأعرق في العالم.

 

ويسعي للانفراد بصدارة مستغلا هدية جاره اللدود أتلتيكو مدريد الذى تعادل مع وأفقد الفريق الكالتوني نقطتين جديدتين في الليجا.

 

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7:00.. شيفيلد وتوتنهام .. beIN Sports HD 2.. بتعليق نوفل الباشي.

9:15.. مانشستر سيتي وليفربول .. beIN Sports HD 2.. بتعليق حفيظ دراجي.

الدوري الإسباني:

7:30.. إيبار وأساوسنا .. beIN Sports HD6.. بتعليق أحمد عبده.

7:30.. ريال سوسييداد وإسبانيول .. beIN Sports HD1 .. بتعليق

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سوار الذهب.

10:00.. ريال مدريد وخيتافي .. beIN Sports HD1 .. بتعليق

محمد بركات.

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7:30.. أتلانتا ونابولي .. beIN Sports HD4 .. بتعليق علي محمد علي.

9:15.. روما وأدونيزي .. beIN Sports HD4 .. بتعليق جواد بده.

 

 

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