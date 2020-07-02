إنتر ميلان يعلن تعاقده رسميًا مع أشرف حكيمي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، رسمياً إتمام تعاقده مع المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق ريـال مدريد والذي قضى فترة إعارة من ناديه الإسباني إلى بوروسيا دورتموند الألماني لفترة عامين وانتهت بختام الموسم الحالي.

وأكد الإنتر عبر بيان رسمي، أن الظهير الأيسر المغربي سيرتبط بتعاقد مع النادي حتى عام 2025، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إيطالية إلى أن إجمالي قيمة صفقة الانتقال بلغت 50 مليون يورو.

واجتاز اللاعب المغربي الكشف الطبي الذي تم في ميلانو بنجاح، وقام اليوم الخميس بتوقيع عقود انتقاله لفترة خمسة مواسم.

كانت إدارة الريـال قد رفضت عرضاً من دورتموند للحصول على خدمات حكيمي بعد انتهاء الإعارة، بداعي ارتفاع القيمة السوقية للاعب عن40 مليون يورو بعد ظهوره بشكل لافت في البوندسليجا.



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