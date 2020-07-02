liverpool بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم مباشر

نقدم لكم موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول لهذا اليوم والتي يُختتم بها أحداث الجولة 32 من الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 والذي حسمه الريدز في الجولة الماضية.
وقد سقط مانشستر سيتي في الإسبوع الماضي ضد نادي تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد ليمنح ليفربول اللقب الاول بالمسمى الحالي وهو البريميرلييج بعد غياب دام لمدة 30 عامًا عن التتويج بلقب الدوري بشكل عام.
ويسعى نادي ليفربول لتحقيق بعض الأرقام القياسية منها تخطي مانشستر سيتي في تحقيق100 نقطة في الموسم حيث يملك الريدز حاليًا 86 نقطة مع تبقي 7 مباريات بمجموع 21 نقطة كاملة.
ويأمل بيب جوارديولا مدرب السيتزن في رد هزيمة الذهاب التي كانت في ملعب “أنفيلد” بثلاثية مقابل هدف وحيد فيما يأمل المدرب يورجن كلوب لتكرار تفوقه على غريمه التقليدي.
موعد مباراة ليفربول القادمة ضدمانشستر سيتي في الدوري الانجليزي
وستقام المباراة اليوم الخميس الموافق يوم 2 يوليو لعام 2020 في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، أي العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر والربع بتوقيت أبوظبي ودبي وستنقل حصريًا عبر قناة بي إن سبورتس 1و2 و11.
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