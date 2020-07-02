نادي منتخب السويس يهاجم الجبلاية عبر بيان رسمي

هاجم مسؤلو مجلس إدارة نادي منتخب السويس أحد أندية القسم الثاني بمجموعة القاهرة والقناة عبر بياناً رسمياً اليوم الخميس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم.
وقال متتخب السويس في بيانه أن اللجنة الخماسية تسعى لمجاملة نادي النصر القاهري لصالح سحر عبدالحق.
ونشر منتخب السويس في بيان قائلاً ...
أعلن نادي منتخب السويس برئاسة المحاسب محمد هلال تمسكة بالمركز الرابع في حالة قيام اللجنة الخماسية بلعب دورة رباعية للصعود إلى الدوري المصري الممتاز. وقال في بيانه أن التسريبات الصادرة عناللجنة الخماسية بلعب دورة رباعية وتصعيد النصو بدلاً من منتخب السويس احتكاما للمواجهات المباشرة بالمخالفة يعد مجاملة واضحة لسحر عبدالحق عضو اللجنة التي لم يقبلها نادي منتخب السويس.
وواصل النادي في بيانه قائلاً أن منتخب السويس يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن النصر وهو ما يتمسك به في حالة لعب دورة رباعية.
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