أمين صندوق اليد يغادر المستشفي

غادر مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد ونجم منتخبنا الوطني السابق المستشفي اليوم ، بعد استقرار حالته الصحية وإجراء كل الفحوصات اللازمة بعد تعرضه لحادث مروع الاسبوع الماضي خلال عودته من الاسكندرية لممارسة عمله بالقاهرة ، ويعاني

امين الصندوق حاليا من إصابة بخلع في الكتف يحتاج للعلاج ل٨ اسابيع بالإضافة لمجموعة من الكدمات والخدوش البسيطة.وحرص أمين الصندوق علي التوجه بالشكر لكن من حرص عن السؤال علي صحته وكل من قدم يد المساعدة لتجاوزها اللحظات الصعبة ، وكل من دعا له بالشفاء ، وقال : الحمد لله انا بخير واتحسن بشكل جيد ، غادرت المستشفي اليوم بعد فترة بالعناية المركزة وتحت الرعاية الدقيقة ، وبفضل الله القادم افضل ، واكرر شكري للجميع .