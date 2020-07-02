كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار الدوري الإنجليزي يلا شوت

يستضيف فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم نظيره ليفربول بطل البريميرليج، ضمن مباريات الجولة الـ32، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب " الإتحاد ".

تشكيلة ليفربول المتوقعة: أليسون

روبيرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد

فينالدوم - فابينيو - هندرسون

ماني - فرمينيو - صلاح

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تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة: Advertisements ايدرسون

ميندي - لابورت - فرناندينيو - ووكر

جوندوجان - رودريجيو - دي بروين

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