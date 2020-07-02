كورة اون لاين | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مساء اليوم الخميس على ملعب "الاتحاد" في إطار الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتوج الريدز بلقب البريميرلييج الأول بعد غياب 30 عاما منذ آخر تتويج في عام 1990.
وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسبقها
ويدخل الألماني يورجن كلوب هذا اللقاء وعينه على تحقيق الفوز من أجل مواصلة تحطيم الأرقام القياسية بينما سيأمل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للانتصار من أجل رد الاعتبار لخسارة لقب الدوري بعد الفوز به مرتين متتاليتين.
وسقط مانشستر سيتي في لقاء الذهاب بالدور الأول ضد ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف والذي أقيم على ملعب "أنفيلد".
لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
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